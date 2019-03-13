شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية التغذية الصحية والعلاجية تنظم مؤتمرًا حول الخصوبة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تُقيم الجمعية المصرية العربية للتغذية الصحية والعلاجية، مؤتمرها السنوي الثامن، الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. Advertisements يناقش المؤتمر أحدث التطورات والتحديات والبحوث في مجال الرعاية الغذائية لمرضى العقم ودور التغذية الصحية في النمو الصحي للأطفال، عبر أكثر من 20 جلسة علمية يقيمها الخبراء من المعهد القومي للتغذية والجامعات المصرية المختلفة والجمعيات الأهلية. يشمل برنامج المؤتمر عرضا لأهمية التغذية وكفاءة الخصوبة، لتوضيح دور العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والأحماض الدهنية «أوميجا 3» على القدرة الإنجابية، بجانب توضيح تأثير السمنة على القدرة الإنجابية، ومخاطر سوء التغذية والأنيميا والتلوث البيئي. ويناقش المؤتمر الاحتياجات الغذائية للسيدات الحوامل، ومدى تأثيرها على النحو الجسدي والعقلي للجنين، بجانب أسس الرضاعة الطبيعية الناجحة، وكيفية البدء في الأغذية التكميلية ويناقش الوقاية من حساسية الطعام وكيفية التغلب على مشكلة اضطراب الأكل الانتقائي لدى الأطفال.

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