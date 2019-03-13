بالفيديو.. ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فيديو يبرز لحظة ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن غير مرخص لتعبئة وتصنيع زيوت السيارات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالإسكندرية، قيام "منصور.ف"، 52 سنة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم باستغلال مخزن للزيوت المعدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، في تصنيع وتعبئة زيوت الباور والباكم المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مما يمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين، دون مراعاة اشتراطات السلامة المهنية والحريق مما يعد خطراً على المواطنين المقيمون بذات المنطقة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالمخزن المشار إليه وأمكن ضبط "200" طن من الزيوت العطرية الخفيفة شديدة الخطورة مجهولة المصدر يضاف عليها كيماويات لانتاج "زيت الباكم وباور الفرامل وهيدروليك" منتج نهائي غير مطابق للمواصفات، 3 طن تراب تبييض مجهول المصدر يتم إضافته للزيوت السابق استعمالها لتكريرها وإزالة الشوائب منها.

وضُبط 200 عبوة أحبار مجهولة المصدر بإجمالي أوزان، "طن" لتلوين الزيوت غشاً وتدليساً، 200 برميل فارغ مُعدة للتعبئة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.