رئيس الوزراء يقرر ضم وزارة الدفاع للجنة تراخيص النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بضم وزارة الدفاع والإنتاج الحربي إلى تشكيل اللجنة العليا لتراخيص النيل، بوزارة الموارد المائية والري. ونص القرار الذي حمل رقم 601 لسنة 2019، بأن "تُضم وزارة الدفاع والإنتاج الحربي إلى الوزارات والمحافظات الداخلة في تشكيل اللجنة العليا لتراخيص النيل، بوزارة الموارد المائية والري، المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005".

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