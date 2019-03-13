الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين كامل الوزير وزيرًا للنقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 134 لسنة 2019، بتعيين المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل. كان كامل الوزير، أدى اليمين وزيراً للنقل، يوم الاثنين الماضي، خلفاً لهشام عرفات الذي استقال بعد مقتل 22 شخصاً في حادث تصادم بمحطة مصر الشهر الماضي.

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