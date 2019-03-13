"القومي للسكان": السجن 7 سنوات عقوبة ختان الإناث.. والمشدد في حالة الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

بحث عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، مع ممثل الأمم المتحدة للمرأة في مصر بليرتا اليكو؛ سبل التعاون في مجال تمكين المرأة المصرية ومناهضة ختان الإناث.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 تتضمن "تمكين المرأة" كمحور أساسي من محاورها الخمسة التي وضعت من أجل مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري وتحسين خصائصه وإعادة توزيع السكان.

وأوضح -في بيان اليوم- أن هذا المحور من أهدافه رفع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل من 23% إلى 35%، ونشر ثقافة دور المرأة الإيجابي في سوق العمل لتحقيق التنمية ورفع نسبة الإناث في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاع الحكومي من 11% إلى 20% ، وخفض نسبة بطالة المرأة في الريف من 20.2% إلى 15%.

وفيما يخص مناهضة ختان الإناث، قال "حسن" إن المجلس يتبنى استراتيجية وطنية لمناهضة ختان الإناث، منوها بأن المجلس هو المسئول الوطني عن تنسيق كل الجهود الوطنية والدولية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، بالشراكة مع كافة الهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني.

وأضاف أن ختان الإناث في مصر أصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتجت عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد، مشيرًا إلى أن هدف المجلس القومي للسكان ليس تقليل نسبة ختان الإناث فحسب، ولكن القضاء على هذه الجريمة من مصر نهائياً لتكون بنسبة صفر في المائة بحلول العام 2025.