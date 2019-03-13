محافظ القاهرة يسلم 20 عقدا لملاك شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الأربعاء، حفل تسليم 20 من ملاك منطقة شق الثعبان الصناعية عقودهم النهائية الموثقة بعد تقنين أوضاعهم رسميا.

وأكد المحافظ، خلال كلمته في الحفل، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية المتعاونة وجهاز الرقابة الإدارية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأوضح أن أجهزة المحافظة ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق) وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، وكذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة.

وأكد عبدالعال أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وأضاف أن منطقة شق الثعبان تحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان ويعمل بها من 40 إلى 45 ألفا من العمالة المباشرة ومثلها من العمالة غير المباشرة.

وكانت محافظة القاهرة قد وضعت قواعد منظمة لتقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان.

من جهة أخرى، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمسطح 1600م2 بحي الزيتون لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب عليها وذلك كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 28797,93 بحي 15 مايو لصالح مديرية الطب البيطري والمقام عليها مجزر نصف آلي حتى يتسنى للمديرية استكمال الإجراءات الخاصة بإدخال المرافق اللازمة إليه (كهرباء، مياه، صرف).

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تحقيق أكثر من المستهدف العام من مبادرة رئيس الجمهورية لمكافحة فيروس سى بالقاهرة حيث تم الكشف على أكثر من 7.5 مليون مواطن في حين كان العدد المستهدف في العاصمة 7 ملايين.

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة الأماكن المحيطة باستادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية، كما طالب مدير الطرق ورئيس هيئة النظافة بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة الطرق والنظافة والتجميل ورفع الإعلانات الغير مرخصة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بصدد نشر عدد من دورات المياه بالأماكن السياحية والأكثر كثافة بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة في إطار استعدادها لاستقبال الدورة الأفريقية التي تقام بالقاهرة خلال يونيو القادم.

وأضاف المحافظ أن الوحدات الجديدة تم اختيارها كنموذج مثالي يضم وحدتان منفصلتان للسيدات ومثلهما للرجال بالإضافة إلى وحدة لبيع مشروبات سريعة وقد تم مراعاة أن تكون كافة المواد المستخدمة بها سريعة التنظيف والتطهير ويمكن استخدام واجهتها وجوانبها لعرض الإعلانات لتحقيق موارد للصرف عليها وصيانتها وتوفير مستلزمات النظافة بها بصورة دائمة.. مشيراً إلى أنه سيتم اختيار الأماكن المناسبة لها بيئيا ومروريا وقربها من مصادر المياه والصرف والكهرباء اللازمة للتشغيل.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من حصر الحضانات غير المرخصة في القاهرة والتي يقارب عددها 1500 حضانة ليتسنى لوزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وإخضاعها للرقابة حرصاً على صالح الأطفال.

كما شدد المحافظ على رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة إنهاء شكاوى بعض الموطنين من الجمع السكنى وضبط المنظومة بأسرع وقت في الأماكن التي يكثر بها الشكوى.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وفتح الجراجات المغلقة اسفل العقارات.. مشيراً إلى أن تطبيق ذلك سيسهم في التخفيف من الأزمة المرورية التي تعانى منها العاصمة.