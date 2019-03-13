إبراهيم حجازي: دعم ضياء رشوان بانتخابات "الصحفيين" فرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، إن مؤسسة الأهرام من أعرق المؤسسات الصحفية، وعدد الصحفيين بها يزيد عن 1600 زميل وزميلة من أعضاء الجمعية العمومية، والحديث عن أن المعركة محسومة يوجهه البعض بهدف إضعاف الحشد، مشددًا على أن دعم ضياء رشوان بانتخابات نقابة الصحفيين فرض وواجب.
وأكد خلال ندوة الأهرام التي تستضيف خلالها الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، الأربعاء، أن المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج لمجلس قوي يساند النقيب ويدعمه لقيادة النقابة خلال المرحلة الصعبة المقبلة.
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