مايا مرسي: القيادة السياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في نهضة المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس وفد مصر المشارك بفعاليات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كلمة مصر، خلال الجلسة العامة للدورة، استهلتها بتقديم خالص التعازي في ضحايا الطائرة الإثيوبية.

وأشارت إلى أن اجتماعات الدورة 63 هذا العام تتزامن مع احتفال مصر بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية فى العصر الحديث 1919 -2019 ، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالمرأة المصرية وتمكينها فى جميع المجالات، ويدل إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية على إيمان الإرادة السياسية بأهمية دور المرأة في تحقيق نهضة المجتمع، ووصل تمثيل المرأة في الحكومة ولأول مرة في تاريخ مصر إلى 25%، و كذا إعلانه عام 2018 عاماً للأشخاص ذوى الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطوير نظم الاتاحة والادماج.

وحسب بيان، الأربعاء، أوضحت مايا مرسي، أن الدستور المصري نص في المادة الثامنة على التزام الدولة بتحقيق العدالة، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وضمان الحياة الكريمة، وتلزم المادة الحادية عشر الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

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وأوضحت رئيسة الوفد المصري أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يصاحبه حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية تتضمن شبكة أمان اجتماعي متكاملة تشمل رعاية صحية، تحويل نقدي، توظيف وشمول مالي، التأمين والمعاشات الاجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائي، وتطوير العشوائيات وضمان سكن لائق وكريم، وتحت مظلة الحماية الاجتماعية، يتم توفير خدمات للمرأة المُسنة تتمثل في مؤسسات رعاية المُسنين وتقديم الخدمات لهم في منازلهم وتغطيتهم تأمينيا وإصدار تعديلات قانون للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، تطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل وتنفيذ رؤية الحكومة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وأضافت أن الحكومة المصرية أطلقت برامج للتحرك من "الحماية إلى الإنتاج" بهدف إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة علي العمل في المجتمعات المستهدفة ، وعرضت بعض الإحصائيات عن الحماية الإجتماعية والتمكين الإقتصادي فى مصر، وبلغ عدد المستفيدات من دعم رغيف الخبز 38 مليون سيدة ، وعدد المستفيدات من" البطاقات التمونية الغذائية " 34 مليون سيدة ، كما حصلت 10 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة ، و8 مليون سيدة مستفيده من "خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة " ، كما وصل عدد المستفيدات من قروض المشروعات متناهية الصغر2 مليون و100 ألف مستفيدة، ووصل عدد المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادى مليون و 520 ألف ، وفيما يتعلق بالتأمين الصحي للمرأة المعيلة" وصل إلى 825 ألف مستفيده ، كما انخفض معدل بطالة الإناث من 24.7% في عام 2017 إلى 21.2% فى عام 2018.

وأكدت مايا مرسي أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة"100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سى، لتصبح مصر خالية من الفيروس بحلول عام 2020، وأطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين على الحياة، وأعلن رئيس الجمهورية تخصيص (50 ألف) وثيقة مجانية للسيدات المعيلات والأشد احتياجا، وقامت مصر بتوفير البني التحتية المستدامة، والتى تهدف إلي توفير "سكن لائق" وتطوير 80% من المناطق الخطرة فى جميع عشوائيات مصر وتسكين 250 الف أسرة ووصلت شبكات مياه الشرب الرئيسية فى كل المحافظات إلى تغطية شاملة 96% ونحو 99,7% من شبكات الكهرباء و66% من الصرف الصحى فى عام 2017 بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية وطرق الأبواب وصلت إلى مايزيد عن 4 مليون سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بالتشريعات، أصدر البرلمان المصري قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتعديل قانون التأمين الصحي، وصدور قانون الخدمة المدنية الذي أكد حق الموظفة في إجازة وضع لمدة 4 أشهر وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها واقرار الرئيس والحكومة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.