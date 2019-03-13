"طب القوات المسلحة" تستضيف وفدًا من جامعة ميتشجن الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استضافت كلية الطب بالقوات المسلحة، وفد كلية الطب من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية، وجرى عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى عرض بعض من مناهج السنوات الدراسية لطلبة الكلية.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، أن ذلك في إطار اهتمام كلية الطب بالقوات المسلحة بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية وتنفيذ مراحل "الإعتماد الدولى لشهادة الكلية".

وفي إطار الاهتمام بتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية، جرى توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة وكلية الطب بجامعة الإسكندرية بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية وعمداء كليات الطب بجامعات (القاهرة - عين شمس - الأزهر بنين).

كما عقدت كلية الطب بالقوات المسلحة، لقاءين رياضيين وديين مع جامعة طنطا وجامعة الأزهر.