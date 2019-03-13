فتح آثار ميت رهينة بالمجان احتفالا بعيد الجيزة القومي 31 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تستقبل منطقة آثار ميت رهينة، زائريها من المصريين مجانا، الأحد الموافق 31 مارس 2019؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة، حسبما أعلنت في بيان اليوم الأربعاء.

ويأتي العيد القومي للمحافظة في ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين، أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919.

وتعد منطقة آثار رهينة واحدة من أهم المناطق الأثرية في محافظة الجيزة.

وتعد آثار ميت رهينة جزءًا من جبانة منف وبها متحف ميت رهينة المفتوح، والذي يعرض عددًا من أهم القطع الأثرية منها تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، وثاني أكبر تمثال لأبو الهول بعد التمثال الأشهر بالجيزة.