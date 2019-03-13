إغلاق بوغازي "الإسكندرية والدخيلة" لسوء الأحوال الجومائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة؛ لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن .

وأضاف الغندور، في بيان، اليوم، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشددا على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها .