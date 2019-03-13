الآثار: انتهاء ترميم سقف معبد إسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، الانتهاء من أعمال تنظيف وترميم المناظر والنقوش الجدارية الموجودة بالسقف الخاص لعبد إسنا بجنوب الأقصر، ضمن أعمال مشروع ترميم وتطوير المعبد.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال التنظيف أسفرت عن إظهار روعة وجمال ألوان المناظر والنصوص الموجودة بالمعبد والتي لم تظهر أو تنشر من قبل، ومن المتوقع أن تكشف الأعمال عن مزيد من النقوش والمناظر.

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وقال أحمد حسن، أمين مدير منطقة آثار إسنا، في بيان، الأربعاء، إنه جرى الانتهاء أيضا من جميع أعمال التوثيق الفوتوغرافي لنصوص ومناظر المعبد؛ لأن المؤلفات السابقة لم تحوِ أي صور منها.

وأضافت انتصار مصطفى، مدير الترميم بمعبد إسنا، أن فريق الترميم سيستكمل أعماله والتي ستشمل ترميم وتنظيف جميع الحوائط وتثبيت الألوان وإزالة السناج وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية التي تساقطت عبر الزمان، لافتة إلى أن جميع الأعمال تتم من قبل فريق عمل ترميم مصري متخصص، وتحت إشراف إدارة ترميم آثار مصر العليا بالأقصر والإدارة المركزية للترميم بقطاع المشروعات.

يذكر أن معبد إسنا يعد من أهم معالم مدينة إسنا الأثرية وهو يقع على بعد حوالي 55 كم جنوب مدينة الأقصر على الضفة الغربية للنيل، وجرى اكتشافه وتنظيفه من الرديم عام 1884م أي في أواخر عصر محمد علي باشا.