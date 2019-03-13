رعونة سائق تتسبب في سقوط 3 سيارات بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة برافعة وأوناش لرفع 3 سيارات سقطوا في ترعة المريوطية، اليوم الأربعاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بسقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة الشيشيني. التحريات الأولية أشارت إلى اصطدام سيارة ميكروباص بالسيارات الثلاثة أثناء توقفها على حافة الترعة، ما أدى لسقوطها دون إصابات.

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