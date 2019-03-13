«شكاوى النواب» توافق على 9 مقترحات بتطوير مزلقانات

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طريق - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على 9 اقتراحات برغبة متعلقة بتأهيل ورصف طرق وإنشاء وتطوير مزلقانات، وذلك بعد موافقة ممثلى الحكومة، وتضمنت الاقتراحات برغبة التي تم الموافقة عليها، اقتراح مقدم من النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، بشأن إعادة تأهيل ورصف الطريق الزراعي أسيوط - سوهاج بطول 100 كيلومتر، واقتراح بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مزلقان قريتي شبلنجة، ميت السباع واستكمال السور مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ,اقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتوسعة الكباري بمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
كما وافقت اللجنة على اقتراح بشأن البدء في تنفيذ تطوير محطة السكة الحديد بقرية ميت السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، واقتراح بشأن إعادة رصف وتوسعة طريق (دمنهور - إدكو) وطريق حسن باشا مع أهمية ربط طريق دمنهور بالطريق الدولي الساحلي بمحافظة البحيرة، واقتراح بشأن الموافقة على استكمال رصف بعض الطرق بمركز
واقتراح برغبة بشأن سرعة صيانة السلالم الخاصة بكوبري السادس من أكتوبر لتسهيل عبور المشاة بـمحافظة القاهرة، واقتراح برغبة بشأن إدراج طريق الحامول - بلطيم ضمن الخطة، وذلك لعمل ازدواج للطريق والموافقة على رصف وتكملة رصف طريق الحامول – علام – كوبري 7 بمحافظة كفر الشيخ، واقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبري علوي على النيل يربط بين جزيرة نزلة باقورة وقرية نزلة باقور بمركز أبو تيج – محافظة أسيوط.
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