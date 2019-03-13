انت الان تتابع «شكاوى النواب» توافق على 9 مقترحات بتطوير مزلقانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طريق - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على 9 اقتراحات برغبة متعلقة بتأهيل ورصف طرق وإنشاء وتطوير مزلقانات، وذلك بعد موافقة ممثلى الحكومة، وتضمنت الاقتراحات برغبة التي تم الموافقة عليها، اقتراح مقدم من النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، بشأن إعادة تأهيل ورصف الطريق الزراعي أسيوط - سوهاج بطول 100 كيلومتر، واقتراح بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مزلقان قريتي شبلنجة، ميت السباع واستكمال السور مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ,اقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتوسعة الكباري بمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كما وافقت اللجنة على اقتراح بشأن البدء في تنفيذ تطوير محطة السكة الحديد بقرية ميت السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، واقتراح بشأن إعادة رصف وتوسعة طريق (دمنهور - إدكو) وطريق حسن باشا مع أهمية ربط طريق دمنهور بالطريق الدولي الساحلي بمحافظة البحيرة، واقتراح بشأن الموافقة على استكمال رصف بعض الطرق بمركز