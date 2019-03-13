انت الان تتابع الزراعة: زيادة مساحة الأرز إلى 1.1 مليون فدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
زراعة الأرز - صورة أرشيفية
قالت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إنها ستزرع 1.1 مليون فدان من الأرز في موسم 2019، ارتفاعا من 800 ألف فدان العام الماضي لتقليل فاتورة واردات البلاد. وكانت الوزارة قد قللت مساحة زراعة الأرز منذ العام الماضي، إذ حددت 824 ألف فدان فقط لزراعة الأرز، بدلا من مليون و100 ألف فدان في عام 2017، وذلك في إطار ترشيد استهلاك المياه، كما حددت الوزارة 9 محافظات فقط لزراعة الأرز. وبدأت مصر استيراد الأرز في عام 2018 لتوفير استهلاك المياه، بعدما اعتادت في السابق أن تملك فائضا منه.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن المناقصة رقم (3) لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2018 - 2019، موضحة أن نسبة الكسر تتراوح من 10 إلى 12%، وأنه يجب أن تقدم عروض المظاريف المالية والفنية يوم 30 مارس الجاري (موعد فض المظاريف الفنية)،
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن المناقصة رقم (3) لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2018 - 2019، موضحة أن نسبة الكسر تتراوح من 10 إلى 12%، وأنه يجب أن تقدم عروض المظاريف المالية والفنية يوم 30 مارس الجاري (موعد فض المظاريف الفنية)، وأن يكون العرض مصحوبا بأربع عينات كل عينة 3 كيلوجرامات إحدى هذه العينات، سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهي لتحديد مدى ملائمته مع المستهلك المصري.
وأضافت الهيئة، أنه سيتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهي للعينات المقبولة، منوهة بأن الحد الأدنى للكمية 20 ألف طن (+أو-10%) رغبة المشتري. (التفاصيل)
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