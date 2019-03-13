«الوطنية»: تدريب 30 متحدثا إعلاميا من الوزارات

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انتهاء تدريب متحدثي الحكومة
اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج الإعلام الفعال للمتحدثين الحكوميين، الذي درب 30 متحدثا إعلاميا من معظم الوزارات المصرية، وتم إعداده بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء والأكاديمية الوطنية؛ لصقل مهاراتهم. يهدف البرنامج إلى توحيد المفاهيم العامة لدى المتحدثين الحكوميين في ما يخص العمل بالمكاتب الإعلامية من مهام وأهداف ومسؤوليات، وتطوير أدائهم وزيادة الوعي بمستجدات الأمور وبالتكنولوجيا المستخدمة في العمل الإعلامي، وكذلك تدريبهم بشكل احترافي على إدارة الأزمات إعلاميا.
كما يدرب البرنامج المتحدثين على كيفية مخاطبة الجمهور، والتحدث إليهم، وأيضًا كيفية بناء استراتيجية تواصل فعالة مع الجمهور باستخدام كل الأدوات الحديثة بعد التدريب في نهاية البرنامج. تستهدف الأكاديمية الوطنية للتدريب الشباب من خريجي الجامعات وموظفي الحكومة، من خلال 5 برامج دراسية، تساعدهم على اتخاذ
كما يدرب البرنامج المتحدثين على كيفية مخاطبة الجمهور، والتحدث إليهم، وأيضًا كيفية بناء استراتيجية تواصل فعالة مع الجمهور باستخدام كل الأدوات الحديثة بعد التدريب في نهاية البرنامج.
تستهدف الأكاديمية الوطنية للتدريب الشباب من خريجي الجامعات وموظفي الحكومة، من خلال 5 برامج دراسية، تساعدهم على اتخاذ القرارات على أرض الواقع.
ومن أهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والبرنامج الرئاسي للصغار، والبرنامج الرئاسي للشباب الإفريقي.
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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