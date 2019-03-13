شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع عاجل لبحث ملف السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بملف السكك الحديدية، للعمل على سرعة الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير لهذا المرفق الحيوى الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مدبولي للاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء،اليوم الأربعاء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالمهندس كامل الوزير، مقدما له التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير النقل، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهمته وإحداث طفرة في هذا القطاع الحيوى الذي يقدم خدماته لعدد كبير من المواطنين، قائلا «المهندس كامل أخ عزيز تزاملنا وعملنا معا على مدار السنوات التي توليت فيها حقيبة الإسكان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية».

وجدد الدكتور مدبولي توجيه الشكر للدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق على ما بذله من جهود، مضيفا «نحن جميعا جنود في خدمة الوطن، وكل منا يسلم الراية للذي يليه».

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وأشاد بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال مؤخرا بيوم الشهيد، والتي أشار خلالها إلى أهمية زيادة الوعي، وخاصة لدى فئة الشباب، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة حملات التضليل ومخططات بث الفرقة والإحباط التي تقوم بها الجهات المعادية.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أهمية دور الوزارات المعنية، وفي مقدمتها التعليم والثقافة، بالأخذ بزمام المبادرة وتنفيذ العديد من البرامج التي تسهم في الارتقاء بمستويات الوعي لدى المواطنين من أجل حماية شبابنا من الوقوع فريسة للأفكار المضللة والحملات الكاذبة.

ومن جهته، قدم المهندس كامل الشكر للرئيس السيسي على ثقته واختياره لتولي مسؤولية وزارة النقل، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء على دعمه له خلال فترة توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وزارة النقل، وخاصة ما يخص تطوير منظومة السكك الحديدية، التي تحتاج إلى معاونة شديدة من جانب مختلف وزارات الدولة.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالا من الرئيس السيسي، عقب حلفه اليمين بـ8 ساعات فقط، ليتابع معه ويستفسر عن الخطط التي سيتم تنفيذها، وهو ما يوضح قدر الاهتمام والمتابعة الدقيقة والحثيثة من جانب القيادة السياسية لملف النقل وقطاعاته.