شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي للخارجية: المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية في المقام الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مداخلة وفد مصر في الإجتماعات التي عُقدت على مدار يوم جاءت لتؤكد بالأساس على أهمية المرحلة التي يمر بها التحالف الدولي في الوقت الراهن، حيث أن ماتحقق حتى الأن من تقدُم ميداني ضد تنظيم داعش الإرهابي لا ينبغي إعتباره الهدف النهائي في حد ذاته مؤكدًا انه لابد على المجتمع الدولي مواصلة الجهود من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله دون تمييز، حيث أن جميعهم ينبعون من ذات المصدر الأيدولوجي المتطرف، وذلك خلال مشاركة مصر في إجتماعات مجموعة عمل إستراتيجية الإتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش التي انعقدت يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري .

وأوضح المُتحدث الرسمي أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية في المقام الأول، مشيراً إلى أن كافة التنظيمات الإرهابية تقع تحت نطاق نفس المظلة الفكرية ويجمعها ذات الأيديولوجية المتطرفة والتي أرستها جماعة الإخوان الإرهابية، ومشدداً على أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي لتجفيف منابع تمويل تلك التنظيمات الإرهابية والحدّ من قدرتها على تجنيد عناصر جديدة، ومحاسبة كُل من يُسهم في إرتكاب تلك الأعمال الإرهابية سواء بالتخطيط لها أو تمويلها، أو توفير السلاح والغطاء السياسي والمنابر الإعلامية المُحرِضة أو الملاذ الآمن لتلك العناصر الإرهابية.

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وذكر «حافظ» في تصريحاته، أن وفد مصر قدّم خلال الإجتماعات عرضاً للجهود والمساعي الوطنية الرامية للتصدي للأفكار المتطرفة، مشيراً إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتجديد وتقويم الخطاب الديني، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الدينية العريقة في مصر في محاربة الفكر المتطرف، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وكذا جهود مرصديّ الأزهر ودار الإفتاء في دحض التفسيرات المغلوطة النابعة من الأيديولوجيا التكفيرية لتلك التنظيمات الإرهابية، وصياغة خطاب مضاد يستند إلى القيم الحقيقية السمحة للإسلام والفهم الصحيح لمبادئه وتشريعاته.

و شدد حافظ على أهمية تضمين مبادئ التسامح والتعايُش المشترك في الخطاب والرسائل الإعلامية التي توجهها مجموعة الاتصال، منوهاً في هذا الصدد بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان خلال الشهر الماضي، وما تضمنته من مبادئ تُرسِخ من قيم السلام والتسامح بين الأجيال القادمة.

و أبّرز رئيس وفد مصر أيضًا المقاربة المصرية الشاملة لمواجهة الإرهاب بأبعادها الأمنية والتنموية والفكرية، ضارباً المثل بما تم تحقيقه من إنجازات في إطار «العملية الشاملة سيناء 2018» على الصعيديّن العسكري والتنموي، وبما يُسهم في استئصال آفة الإرهاب من جذورها، ويدعم ركائز الأمن والإستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكد «حافظ» في ختام تصريحاته على إستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمجموعة عمل إستراتيجية الإتصال ارتكازاً على ما تمتلكه من خبرات في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن كونها مقراً للمؤسسات الدينية العريقة والتي لها جهود ممتدة في مُجابهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية.