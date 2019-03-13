شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الأسبق: ديون «السكة الحديد» تجاوزت 50 مليار جنيه.. و«الله يكون في عون كامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤولون وخبراء إن قطاع النقل سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة بتولي الفريق كامل الوزير حقيبة النقل وتوجيهات ودعم الحكومة والقيادة السياسية بالإسراع بتطوير المرافق وفي مقدمتها السكة الحديد.

وذكر المهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، وزير النقل الأسبق، لـ«المصري اليوم»، أن «السكة الحديد أصبحت مشروع قومي مثل المشروع القومي للطرق وذلك عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق كامل الوزير بإنهاء تطوير المرفق في يونيو 2020، بالإضافة إلى توجيهات الحكومة وتقديم الدعم الشامل بسرعة تطوير الهيئة».

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وطالب «ضاحي»، الحكومة بضرورة إسقاط ديون السكة الحديد لدى بنك الاستثمار القومى حتى تستطيع أن تقوم بدورها كهيئة اقتصادية تحقق مكاسب وتنفذ خططها الطموحة، و«أن الديون التي تجاوزت الـ50 مليار جنيه تكبل الهيئة والوزارة في تنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير»، متابعا: «الله يكون في عون الفريق كامل في هذه الفترة الصعبة، ولكنه قادر بخبراته الكبيرة والواسعة على إنجاز التكليفات التي طلبها الرئيس منه سواء في مرفق السكة الحديد أو في بقية قطاعات النقل حتى يستكمل دوره في دعم التنمية في مصر».

من جهته، توقع محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، «أن يحقق الفريق كامل الوزير طفرة كبيرة في قطاع النقل البحرى وتطوير الموانىء، خاصة وأنه قام بمجهود كبير في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أثناء رئاسته للهيئة الهندسية في إنشاء 5 كيلو متر أرصفة في شرق بورسعيد وتنفيذ المحطة متعددة الأغراض في دمياط».

وأضاف مصيلحى، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الفترة تشهد عدد من الأحداث الهامة في مقدمتها انتخابات المنظمة البحرية الدولية imo والتى ستجرى في العاصمة الإنجليزية لندن في أخر شهر نوفمبر من العام الجاري، وتخوض مصر منافسة قوية مع عدد من دول المنطقة وذلك للحفاظ على عضويتها، حيث شاركت الغرفة بقوة في انتخابات 2017 مع كافة مؤسسات النقل البحرى في العالم لدعم مصر، وهو ماسنقوم به في الانتخابات المقبلة»، مشيرا إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقدم الدعم الكامل لوزير النقل الجديد في مهمته الصعبة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة في رفع مستوى تصنيف الموانىء المصرية، وأيضا دورها كقاطرة للتنمية للاقتصاد المصري.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير لقطاع النقل البحري أن موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط حققت إيرادات بلغت ١٠مليارات جنيه في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بـ٦ مليارات جنيه في ٢٠١٧/٢٠١٦، وأن صافي الإيرادات التي دخلت خزينة الدولة بعد حساب المصروفات والخطة الاستثمارية بلغت ٥ مليارات و٦٠٠مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٨مقارنة بـ ٣مليار و٦٠٨مليون في ٢٠١٧وذلك بزيادة ٤٠%. وقال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن ميناء الإسكندرية حقق فائض إيرادات بلغت ٣ مليارات جنيه مقابل ٢مليار و١١٢مليون في الوقت الذي حقق ميناء دمياط مليار و٧٠٠ مليون جنيه مقابل ٧٦٣ مليون جنيه والبحر الأحمر حقق ٨٥٤ مليون جنيه مقابل ٧٣٣ مليون جنيه.