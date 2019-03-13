شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تشكيل مجموعة وزارية لحل معوقات الاستثمارات الأجنبية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سوف يتم تشكيل مجموعة وزارية مُصغرّة برئاسته لتجتمع مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يزورون مصر من أجل إيجاد حلول فورية لأي معوقات قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى اللقاءات، التي عقدها على مدار الأيام الماضية مع مستثمرين من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، والتي أظهرت اهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر؛ ما يضع علينا أيضا واجب التعامل بشكل فوريّ مع ملاحظات المستثمرين والتعامل مع المشكلات التى من الممكن أن تواجههم وسرعة حلها.

Advertisements

وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار الأعوام الماضية «شديدة الإيجابية»، ويجب استثمار ذلك في زيادة حجم الاستثمارات الجديدة الوافدة، وحل أي مشكلات في هذا الصدد، خاصة أن معظم تلك المشكلات إجرائية بسيطة يمكن تجاوزها وحلها حلاً جذرياً.

من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تقريراً حول مشاركة مصر فى فعاليات بورصة برلين للسياحة، مشيرة إلى أنها كانت مشاركة متميزة للغاية، منوهة بالتنسيق والتعاون الذي تم مع وزارة الآثار لإظهار الجناح المصريّ بأفضل صورة مُمكنة.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أنه تم عقد اجتماعات على هامش المعرض، مع كبريات الشركات السياحية العالمية، وحصلت مصر على جائزة المقصد السياحي الأكثر نمواً في ألمانيا.