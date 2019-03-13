شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: مصري يحصل على 40 ألف جنيه مستحقات متأخرة عن فترة عمله بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات الاستثمارية بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة وديا، بلغت 9 آلاف ريال سعودي، أي ما يوازي 40 ألف جنيه مصري تقريبا.

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وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن «أ.غ. ن» من العاملين لدى إحدى شركات المقاولات الاستثمارية في حصوله على باقي مستحقاته البالغة 9 آلاف ريال سعودي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وأضاف «سعد الدين» أن المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان، تواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية وأفاد بأن المواطن ليس له أي مستحقات وأنه أخذ كافة رواتبه ومستحقاته المالية، والشركة قامت بإنهاء التعاقد معه قبل انتهاء العقد بأربعة أشهر، ومن ثم فإنه وفقا للمادة (٨٠) من نظام العمل السعودي يستحق باقي قيمة العقد في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.

وبعد عدة لقاءات مع إدارة الشركة تم الاتفاق على الحل الودي بصرف المبلغ المذكور، فضلا عن تذكرة المغادرة مع إقرار باستلامه هذه المستحقات.