شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعيين قيادات جديدة بجامعات بنها وأسيوط وحلوان والإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين عدد من القيادات الجامعية في جامعات بنها وأسيوط وحلوان والإسكندرية.

وقال «عبدالغفار» في تصريحات، الأربعاء، إنه تم صدور قرار بتعيين الدكتور جمال حلمي محمد السعيد رئيسًا لجامعة بنها، والدكتورة مها كامل غانم عمر نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه صدر قرار بتعيين الدكتورة سهى محمد عبدالوهاب عبدالمنعم، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والدكتور عبدالله مسعد عبدالله زين الدين عميدًا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.