شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للدفء الخميس.. والقاهرة 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الخميس، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون كالتالي: القاهرة «13- 21»، الإسكندرية «12- 19»، قنا «13- 24»، الأقصر «14- 24»، أسوان «16- 25».