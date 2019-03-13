شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 239 طالباً من 7 دول عربية وأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أمس الثلاثاء، الموافق 12 مارس 2019، احتفالاً بتخريج 239 خريجاً من كليات الإدارة والتكنولوجيا والنقل الدولي واللوجيستيات، فرع القاهرة.

وينتمى الخريجون إلى جنسيات 7 دول، هي: مصر وسوريا والعراق وفلسطين وليبيا ونيجيريا واليمن.

وأُقيم الحفل بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والدكتور خالد جابر السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات، والدكتور طارق حسن عابدين، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا فرع مصر الجديدة، والدكتور أحمد فؤاد حسب الله، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، والدكتورة لبنى شريف، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب.

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وألقى «عبدالغفار» كلمة هنأ فيها الخريجين وأسرهم بيوم التخرج، وتوجه بالشكر إلى السادة أعضاء هيئة التدريس، ورحب بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأعرب «عبدالغفار» عن خالص سعادته بالتواجد بين الخريجين وأسرهم في لحظة جني ثمار جهدهم واجتهادهم طيلة فترة دراستهم، لافتاً إلى أن الأكاديمية هي أحد بيوت الخبرة العربية، فضلاً عن كونها نموذجاً مشرقاً للعمل العربي المشترك.

وأضاف أن الأكاديمية حققت قفزة في ترتيبها بين جامعات دول العالم وفقاً للتصنيف العالمي للجامعات webometric، الذي يضم أكثر من 25000 جامعة على مستوى العالم.

ودعا رئيس الأكاديمية الخريجين إلى الإخلاص في العمل والتعامل بكفاءة والإبداع في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات من خلال مواصلة التعلم لصقل قدراتهم العلمية ومواجهة تحديات الحياة العملية بكل قوة وشجاعة.