شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توافق على تخصيص أرض لإقامة مركز شباب بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة مساحتها 1600 متر مربع الكائنة بشارع عثمان المتفرع من شارع طومان بأى بحى الزيتون، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها.

كما وافق المجلس، اليوم، على التبرعات المقدمة من حزب مستقبل وطن أمانة الشروق وبدر لصالح مديريةالشئون الصحية ، لتجهيز وحدة طب الأسرة بالإسكان الاجتماعى بمساكن الشروق بحى الريحان.

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وتمثلت التبرعات فى " عيادة جراحة، عيادة رمد، عيادة باطنة، عيادة أسنان، معمل تحاليل، وحدة تعقيم،عيادة أنف وأذن وحنجرة".