شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تستعرض تقريرا باجتماع الحكومة حول مشاركة مصر ببورصة برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تقريرًا حول مشاركة مصر فى فعاليات بورصة برلين للسياحة، مشيرة إلى أنها كانت مشاركة متميزة للغاية، لافتة فى الوقت نفسه إلى التنسيق والتعاون الذى تم مع وزارة الآثار لإظهار الجناح المصرى بأفضل صورة مُمكنة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تمّ على هامش المعرض عقد اجتماعات مع كبريات الشركات السياحية العالمية، وحصلت مصر على جائزة المقصد السياحى الأكثر نموًا فى ألمانيا.