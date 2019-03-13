برلماني يطالب بتغليظ العقوبة على متعاطي المخدرات بالمؤسسات والمصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ بشأن ضرورة توقيع الكشف الطبي على العاملين بالمنشآت الصناعية المختلفة، مشيرا إلى انتشار ظاهرة التعاطي بين هذه الفئة، بحجة أنها تساعدهم على اليقظة والاستمرار في العمل، على خلاف الواقع.
وأوضح متولي، أن اهمية المسح للكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين تكمن في الحفاظ على صحة المواطنين وإبعادهم عن التعاطي لما له من خطورة تصل إلى حد الوفاة والإضرار نفسيا واجتماعيا بالأسرة والمجتمع، بجانب الحفاظ على مستوى إنتاجية مصانعنا، مضيفا، أن العاملين والموظفين في القطاعات المختلفة يجب أن يكونوا يقظين حتى يؤدوا مهامهم الوظيفية بمهارة دون الوقوع في خطأ وهم تحت تأثير المخدرات.
وطالب النائب، بتغليظ ﺍﻟﺠﺰاءﺍﺕ لتصل ﺇﻟﻰ الفصل عن ﺍﻟﻌﻤﻞ في حالة إعادة الكشف على الموظفين مرة أخرى بعد انتهاء مدة إيقافهم وثبوت استمرارهم في تعاطي المخدرات.
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