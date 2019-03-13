محافظ القاهرة: تلقينا شكاوى متعلقة بالجمع السكني للقمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الإشغالات في العاصمة أصبحت ظاهرة، موجهًا شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء لمنع تزايد الإشغالات، وإزالتها أولا بأول.

وأضاف عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، أن المحافظة تلقت عددا كبيرا من الشكاوى الخاصة بالجمع السكني للقمامة بالرغم من دفع رسوم مجزية للقائمين على الجمع السكني.

ووجه محافظ القاهرة، رئيس هيئة النظافة، بمراجعة المناطق التي بها مشاكل وفسخ التعاقد مع المقصرين.