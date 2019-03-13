محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الإشغالات في العاصمة أصبحت ظاهرة، موجهًا شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء لمنع تزايد الإشغالات، وإزالتها أولا بأول.
وأضاف عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، أن المحافظة تلقت عددا كبيرا من الشكاوى الخاصة بالجمع السكني للقمامة بالرغم من دفع رسوم مجزية للقائمين على الجمع السكني.
ووجه محافظ القاهرة، رئيس هيئة النظافة، بمراجعة المناطق التي بها مشاكل وفسخ التعاقد مع المقصرين.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: تلقينا شكاوى متعلقة بالجمع السكني للقمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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