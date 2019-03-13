محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: توجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ممثلا للمجلس، إلى سفارتي إثيوبيا، وكينيا؛ لتقديم واجب العزاء لضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة . وقدم وفد مجلس النواب، الذي ضم النائب طارق رضوان، النائبة منى منير، والنائبة مي محمود، واجب العزاء، لدينا مفتي سفير إثيوبيا بالقاهرة. وتوجه الوفد إلى مقر السفارة الكينية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء للسفير أوتيانو جوف ماكووينجا.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد برلماني يزور سفارتي إثيوبيا وكينيا لتقديم واجب العزاء في حادثة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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