اتصال من السيسي واجتماع عاجل.. كامل الوزير لأول مرة في مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

ورحب رئيس الوزراء بالفريق كامل الوزير، مقدمًا له التهنئة على توليه منصب وزير النقل، متمنيًا له التوفيق في أداء مهمته، وإحداث طفرة في هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدماته لعدد كبير من المصريين، قائلاً: "الفريق كامل أخ عزيز تزاملنا وعملنا معا على مدار السنوات التي توليت فيها حقيبة الإسكان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية".

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، توجيه الشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، على ما بذله من جهود.

وأضاف مدبولي: "نحن جميعًا جنود في خدمة الوطن، وكل منا يسلم الراية للذي يليه".

ومن جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته واختياره لتولي مسئولية وزارة النقل، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء، على دعمه له خلال فترة توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الوزير، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وزارة النقل، وخاصة ما يخص تطوير منظومة السكك الحديدية، التي تحتاج إلى معاونة شديدة من جانب مختلف وزارات الدولة، موضحًا أنه تلقى اتصالاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب حلفه اليمين بـ 8 ساعات فقط، ليتابع معه ويستفسر عن الخطط التي سيتم تنفيذها، وهو ما يوضح قدر الاهتمام والمتابعة الدقيقة والحثيثة من جانب القيادة السياسية لملف النقل وقطاعاته.

وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بملف السكة الحديد، للعمل على سرعة الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير لهذا المرفق الحيوي الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي أقيمت مؤخرًا احتفالاً بيوم الشهيد، والتى أشار خلالها إلى أهمية زيادة الوعي، وخاصة لدى فئة الشباب، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة حملات التضليل ومخططات بث الفُرقة والإحباط التى تقوم بها الجهات المعادية.

Advertisements

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية دور الوزارات المعنية وفي مقدمتها التعليم والثقافة، بالأخذ بزمام المبادرة وتنفيذ العديد من البرامج التي تسهم في الارتقاء بمستويات الوعي لدى المواطنين، من أجل حماية شبابنا من الوقوع فريسة للأفكار المضللة والحملات الكاذبة.

من ناحية أخرى، وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبي احتياجات المواطنين، بجانب تأكيد أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أي مظاهر سلبية.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيد أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع أي نقص محتمل في مخزون أي سلعة من السلع الأساسية أو الزراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، عن طريق الاستيراد من الخارج قبلها بوقت كافٍ، للحليولة دون زيادة اسعار تلك السلع.

وفيما يخص ملف تشجيع الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات، التي عقدها على مدار الأيام الماضية مع مستثمرين من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهي اللقاءات التي أظهرت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في مصر، وهو ما يضع علينا أيضا واجب التعامل بشكل فوريّ مع ملاحظات المستثمرين والتعامل مع المشكلات التى من الممكن ان تواجههم وسرعة حلها.

وقال الدكتور مدبولي: "سأشكل مجموعة وزارية مُصغرّة برئاستي؛ لتجتمع مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يزورون مصر؛ من أجل إيجاد حلولٍ فورية لأية معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر".

وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار الأعوام الماضية شديدة الإيجابية، ويجب استثمار ذلك في زيادة حجم الاستثمارات الجديدة الوافدة، وحل أية مشكلات في هذا الصدد، خاصة أن معظم تلك المشكلات إجرائية بسيطة يمكن تجاوزها وحلها حلاً جذرياً.

من جانبها عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تقريراً حول مشاركة مصر فى فعاليات بورصة برلين للسياحة، مشيرة إلى أنها كانت مشاركة متميزة للغاية، لافتة في الوقت نفسه إلى التنسيق والتعاون الذى تم مع وزارة الآثار لإظهار الجناح المصريّ بأفضل صورة مُمكنة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تمّ على هامش المعرض عقد اجتماعات مع كبريات الشركات السياحية العالمية، وحصلت مصر على جائزة المقصد السياحيّ الأكثر نمواً في ألمانيا.