"اقتراحات النواب" توافق على 9 رغبات لرصف طرق وتطوير مزلقانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، اليوم الأربعاء، على 9 اقتراحات برغبة متعلقة بتأهيل ورصف طرق وإنشاء وتطوير مزلقانات، بعد موافقة ممثلي الحكومة.

وتضمنت الاقتراحات، برغبة التي تمت الموافقة عليها، اقتراح مقدم من النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن إعادة تأهيل ورصف الطريق الزراعي أسيوط / سوهاج بطول 100 كيلو متر - محافظة سوهاج، واقتراح بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مزلقان قريتي شبلنجة، ميت السباع واستكمال السور – مدينة بنها – محافظة القليوبية، واقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتوسعة الكباري بمركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، واقتراح بشأن البدء في تنفيذ تطوير محطة السكة الحديد بقرية ميت السباع – مركز بنها – محافظة القليوبية، واقتراح بشأن إعادة رصف وتوسعة طريق (دمنهور – إدكو) وكذلك طريق حسن باشا مع أهمية ربط طريق دمنهور بالطريق الدولي الساحلي – محافظة البحيرة، واقتراح بشأن الموافقة على استكمال رصف بعض الطرق بمركز المحمودية – محافظة البحيرة.

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كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بشأن سرعة صيانة السلالم الخاصة بكوبري السادس من أكتوبر لتسهيل عبور المشاة بالمناطق وخاصة أعلى نهر النيل بين منطقتي الزمالك وماسبيرو – محافظة القاهرة، وعلي الاقتراح برغبة بشأن إدراج طريق الحامول – بلطيم ضمن الخطة وذلك لعمل ازدواج للطريق والموافقة على رصف وتكملة رصف طريق الحامول – علام – كوبرى 7 – محافظة كفر الشيخ، وعلي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبري علوي على النيل يربط بين جزيرة نزلة باقورة وقرية نزلة باقور بمركز أبو تيج – محافظة أسيوط.

وحفظت لجنة الاقتراحات والشكاوي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مزلقان على خط السكة الحديد لمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة بشأن مد خط مترو الانفاق من شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين حتى شارع السودان أمام جراج الحي – محافظة الجيزة.

وشهد الاجتماع تأجيل الاقتراح برغبة بشأن توفير الاعتمادات المالية المخصصة لرصف طريق ايتاى البارود – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبري مشاة على الطريق الساحلي في منطقة الكيلو (22) منطقة جهينة أمام محطة بنزين موبيل – محافظة الإسكندرية.