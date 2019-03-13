محافظ القاهرة: حققنا المركز الأول في حملة فيروس سي بـ7.5 مليون مشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بدأ اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، وبحضور نواب المحافظ، ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.
وأكد عبدالعال، أن المحافظة حققت المركز الأول بالمشاركة في مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسى.
وأوضح المحافظ، أنه شارك في المبادرة 8.5 مليون مواطن، ويجري التنسيق مع وزارة الصحة للقضاء على الطفيليات عند أطفال المدارس الإبتدائية.
كما هنأ المحافظ الشعب المصرى بقدوم شهر رجب، وعيد الأم مؤكدا أن الأم لها دور عظيم فى رفعة الوطن.
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