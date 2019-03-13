محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يسود، اليوم الأربعاء، طقس منخفض الحرارة يصاحبه عاصفة ترابية في بعض الأوقات على السواحل الشمالية والوجه البحري والمناطق المكشوفة، وأكثر المتضررين في هذا الجو هم مرضى الجيوب الأنفية؛ حيث يلجأ بعضهم للجلوس في المنزل؛ تحسباً لحدوث أي مضاعفات، ولكن إذا اضطر بعضهم للخروج؛ فعليه اتباع بعض النصائح الوقائية. "الكونسلتو"- أحد إصدارات وكالة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضاً "الخليج 365 ويلاكورة ووكالة أونا"- يوضح نصائح لمرضى الجيوب الأنفية اضغط للتفاصيل: نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع طقس اليوم.. اخرج ولكن بشروط

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