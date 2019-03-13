تأجيل محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ27 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 27 مارس؛ للشهود.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.