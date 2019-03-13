الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "غرفة عمليات رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم عاطف محمد حسن أبو العيد، بالسجن المؤبد، ومصادرة المضبوطات والزمه بالمصاريف الجنائية في إعادة محاكمته في قضية "غرفة عمليات رابعة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وبعضوية المستشارين محمد النجدي، وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.