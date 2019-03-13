ضبط أدوية محظورة بحوزة مساعد صيدلي في الجيزة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة محاولة مساعد صيدلي لبيع مستلزمات طبية محظورة. رصد ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات إدارة أحد الأشخاص صفحة على موقع "فيسبوك"، ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل الأدوية المستوردة مجهولة المصدر على من يرغب من المواطنين. أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "عمار ش. ع"، مساعد صيدلي مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم، وتبين بفحصه وجود آثار ودلائل للمشاركات. Advertisements باستكمال الفحص تم العثور على 260 عبوة كانيولا "مستحضرات طبية" مجهولة المصدر، وأفاد مفتش الصحة بأنه محظور بيعها لكونها غير مسجلة. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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