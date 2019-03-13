"النقض" تؤيد سجن 27 أمين شرطة 3 سنوات وتبرأ 13 آخرين في اتهامهم بتعطيل العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد سجن 27 أمين شرطة 3 سنوات، وإلغاء غرامه 6 آلاف جنيه الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.

وبرأت المحكمة 13 متهما آخرين في ذات القضية، مما نسب إليهم.

وتقدم 40 متهما بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوه أصدرت حكما السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لخمسين أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، في القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.

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وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين من الأول إلي العاشر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، وأداء مبلغ 1000 جنيه قيمة التلفيات بالتضامن بين المتهمين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وذلك في القضية رقم 97لسنة 2017 .

كما قضت بمعاقبة المتهمين من الحادي عشر حتى، الخمسون بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 6000 جنيه قيمة التلفيات، وذلك في القضية رقم 766 لسنة 2017 والمنعقدة بمعسكر قوات الأمن بطور سيناء، لدواع أمنية، بعد موافقة وزير العدل، والمتهم فيها 50 من أمناء وأفراد الشرطة بجنوب سيناء لإضرابهم عن العمل.

وترجع أحداث القضيتين إلى يوم 9 و10 يناير الماضيين، عندما أضرب عن العمل نحو 50 من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، احتجاجًا على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الأجازات وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوم عمل و10 أيام أجازة، بدلا من 15 يوم عمل و15 يوم إجازة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم علي الإضراب أيضا، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي، بترويعهم وإلحاق الأذى المادي وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء والتي أصدرت ضدهم حكمها المتقدم.