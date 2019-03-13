اللقطات الأولى من داخل مصنع مقرمشات فاسدة بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، عن ملابسات مداهمة مصنع للمواد الغذائية بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدت أن "شحاتة. ع"، 34 سنة، المدير المسئول عن المصنع ومقيم البحيرة، يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة، وتعبئة المنتج النهائي "مقرمشات" في أكياس مستخدما علامات تجارية وهمية لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية.

واستهدفت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية المصنع، وأمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 30 شيكارة معبأة ذرة مجروشة زنة الواحد 50 كجم مدون عليها الأول للزيوت وجرش وطحن الحبوب مجهولة المصدر، 100 كيس بلاستيك كبير معبأ سناكس زنة الواحد 50 كجم مدون عليها "فنانين" بإجمالي وزن 8 أطنان غير صالحة للاستهلاك الآدمي و500 كرتونة فارغة.

أقر المتهم بصحة التحريات، وتم التحفظ على المضبطات، وتحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.