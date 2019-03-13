القبض على مرتكبي واقعة خطف طفلة لمساومة أهلها على 200 ألف جنيه ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت رجال مباحث مديرية أمن بنى سويف، في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفلة ببنى سويف، ومساومة أهليتها على مبلغ مالي.

كان مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف، تبلغ من "محمد ع. أ"- بغياب نجلته الطفلة "شروق" من أمام منزله بذات الدائرة، وأدلى بأوصافها، وتلقيه مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة على هاتفه المحمول طلبت منه مبلغ (مائتي ألف جنيه ) مقابل إعادة نجلته إليه .

وأسفرت جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من : "عبدالرحمن م.ع"، 24 سنة 24 "عامل" - مُقيم بدائرة مركز شرطة الفش، و"محمود م.خ"، 19 سنة "عامل" - ومُقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في مساومة أهلية المجنى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة الخطف بالاشتراك مع المتهم الثاني والتي تربطه به علاقة صداقة، حيث اتفقا سوياً على اختطاف الطفلة المجنى عليها لكون والدها يعمل بإحدى الدول العربية ، وقام المتهم الأول باستئجار شقة بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة، لإخفاء المجنى عليها عقب اختطافها لطلب الفدية، وتمكنا من اختطافها حال تواجدها بأحد شوارع القرية محل سكنها وتوجها بها للشقة المُشار إليها، وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط المتهم الثاني وبرفقته الطفلة المختطفة.