تضم رشاش بلى وبنادق ضغط هواء.. ضبط ورشة لتعديل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط صاحب محل أدوات صيد، لقيامه بإدارة ورشة لتعديل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية والإتجار فيها.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا، أفادت قيام "كريم ص. ع"- مواليد 1988، صاحب محل أدوات صيد كائن بدائرة قسم دمياط الجديدة، سبق اتهامه في قضية "مقاومة سلطات"، بإدارة ورشة بالمحل الخاص به لتعديل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية، والإتجار فيها، وترويجها على عملائه.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن دمياط أمكن ضبطه وبحوزته:

(19) طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، ومسدس ساقية، و23 طبنجة صوت معدة للتعديل، و 5 رشاش بلي، و5 بندقية ضغط هواء، و(1987) طلقة (صوت-رش)، و3 صواعق كهربائية، و7 نظارة ميدان، و4 عصا حديدية، ومجموعة من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع، والعدد والأدوات التي يتم استخدامها في عملية التصنيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتحويل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية بقصد الإتجار فيها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.