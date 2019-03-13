مصر | المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"غرفة عمليات رابعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"غرفة عمليات رابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة المتهم عاطف محمد حسن أبو العيد الصادر بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية بقضية "غرفة عمليات رابعة". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس. ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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