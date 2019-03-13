مصر | تأجيل 561 دعوى من صحفيين بالأهرام لضم العلاوات على أساسي بداية الأجر لجلسة 8 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل 561 دعوى من صحفيين بالأهرام لضم العلاوات على أساسي بداية الأجر لجلسة 8 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 14 مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أمجد عبد الجواد المحامي وكيلاً عن 661 صحفياً بالأهرام، طالبوا فيها بضم العلاوات الخاصة بهم على أساسي بداية الأجر مع أحقيتهم في تسوية معاشهم ونهاية الخدمة على أساس آخر شهر وصرف الأجر المتغير، لجلسة 8 مايو المقبل.

Advertisements

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 49684 لسنة 72 قضائية، كل من وزيرى المالية والتضامن والتأمينات، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وذكرت الدعوى ان مقيميها يعملون بمؤسسة الأهرام بوظائف مختلفة وهم خاضعين لقانون العاملين بالدولة، وبذلك يكون لهم الحق في صرف العلاوات بأخر أجور تقاضوها وكذلك مكافأت نهاية الخدمة والمعاش.