مصر | حبس عاطل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، وطالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد "قيام. م. أ"، 35 عامًا، بالاتجار في الأسلحة النارية، واتخاذ من منزله وكر للبيع، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص قام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فبادلتهم الأجهزة الأمنية النيران وتم القبض عليه، وبحوزته بندقية آلية وذخائر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

"مستحملتش زنها الكتير".. حبس عامل عذب ابنة زوجته بحلوان 15 يوما



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تعذيب ابنة زوجته.

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وأدلت والدة الطفلة وتدعى "ج.ج" 30 سنة في تحقيقات النيابة، أن طفلتها من زوجها الأول وأنها انفصلت عنه بسبب الخلافات الدائمة بينهما، وأنها تزوجت مرة ثانية من عامل يدعى "ا.م" وأنه قام بالاعتداء بالضرب على الطفلة لبكائها المستمر، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة قائلا: "مستحملتش زنها الكتير".

وكانت قد وردت إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، مصابة بكسور وجروح في أماكن متفرقة من الجسد.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وحرر المحضر اللازم وأصدرت النيابة فى وقت سابق بحبسه 4 أيام وتم التجديد.

