مصر | تشريح جثة عامل لقي مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار مع أصدقائه بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة عامل لقي مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار مع أصدقائه بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة جنوب القاهرة الكلية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة عامل لقي مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار مع 4 آخرين بمصر القديمة وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاى وملابساتها وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل قديم يمتلكه أحدهم في استجابة لهوس آخرين بالآثار والاتجار فيها.



وتبين من التحقيقات أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم العثور على حفرة بعمق 20 مترا، وبجوارها أحبال وسلالهم وأدوات الحفر، وعقب ذلك تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد وفاة عامل أثناء ذلك وتوجه أصدقائه إلى منزله لإخبار عائلته، وتم ضبطهم واستدعاء زوجة المتوفي.



ونجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة، وتم ضبط بحوزتهم أدوات التنقيب. ونجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة، وتم ضبط بحوزتهم أدوات التنقيب. وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

