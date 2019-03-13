مصر | حبس 4 عمال لتورطهم في التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 عمال لتورطهم في التنقيب عن الآثار بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قرار بحبس 4 عمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كماطالبت النيابة الاجهزة الامنية التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل قديم يمتلكه أحدهم في استجابة لهوس آخرين بالآثار والاتجار فيها.



وتبين من التحقيقات أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم العثور على حفرة بعمق 20 متر، وبجوارها أحبال وسلالهم وأدوات الحفر، وعقب ذلك تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد وفاة عامل أثناء ذلك وتوجه أصدقائه إلى منزله لإخبار عائلته، وتم ضبطهم واستدعاء زوجة المتوفي.



ونجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بمصر القديمة، وتم ضبط بحوزتهم أدوات التنقيب.

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وتلقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بشارع السبع بنات في عزبة خير الله، واكدت التحريات صحة تلك المعلومات.



وعلى الفور تم استهداف العقار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار ملك المتهم الأول.



كما عثر بحوزتهم على أدوات تنقيب عبارة عن «صاروخ قطع، هيلتى، ماكينة لحام كهربائية، كوريك، خرطوم شفط مياه.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

