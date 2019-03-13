مصر | النيابة تبدأ التحقيق مع المسجونين المتهمين بطعن ضابط و3 أمناء أثناء محاولة هروبهم بالنهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تبدأ التحقيق مع المسجونين المتهمين بطعن ضابط و3 أمناء أثناء محاولة هروبهم بالنهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة السلام التحقيق مع 3 مسجونين متهمين لشروعهم في قتل ضابط و3 أمناء شرطة في محاولة منهم للهروب من سيارة الترحيلات بمنطقة النهضة.

وكانت قد ورد بلاغ للنجده يفيد بمحاولة 3 متهمين الهروب من داخل سيارة الترحيلات وقاموا بالتعدي على ضابط و3 أمناء شرطة بسلاح أبيض وتم السيطرة عليهم وتم نقل المصابين إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

التحقيق مع عاطلين بقتل سيدة وتقطيعها داخل جوال بالمعصرة

بدأت نيابة حلوان الكلية، التحقيق مع المتهمين بقتل سيدة وإلقاء جثتها بالقمامة أسفل كوبري عزبة مراد بالمعصرة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل "شوال" بأحد الصناديق القمامة وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار ضرب وكان يوجد بها آثار نهش للكلاب الضالة.

وبعمل التحريات تبين أن الجثة لسيدة تدعى "علا"، 36 سنة، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم عاطلين مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة خرجت مأمورية بقيادة الرائد محمد الزناتي، معاون مباحث المعصرة، وتم القبض عليهم.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيق.