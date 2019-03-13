مصر | ضبط كمية من المواد المحظور استيرادها بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كمية من المواد المحظور استيرادها بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، من ضبط كمية من المواد المحظور استيرادها.

ووردت معلومات لإدارة البحث الجنائي معلومات تشير إلى محاولات تهريب بعض المواد المحظور استيرادها من خلال مواقع شركات البريد السريع المختلفة والتي أكدت التحريات صحتها حيث تم تقديم إخبارية للسلطات الجمركية بمضمون تلك المعلومات و تشكيل لجنة (أمنية جمركية ) لدقة تفتيش الطرود الواردة من الخارج وفحص محتوى مشمولها.

وعثر بداخلها على ( مادة البروبان ثنائي الكحول "زيت شيشة الكترونية ") والمحظور دوخلها البلاد و تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7 ضبط جمركي لسنة 2019 و قدرت قيمة الغرامات المستحقة نظير ذالك مبلغ مالى قدرة ( اربعمائة و ثمانية و عشرون الف ومائة و ثمانية و اربعون جنية ) عقب سداد الغرامات المستحقة و اعادة تصديرها خارج البلاد.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة.