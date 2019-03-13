مصر | تأجيل محاكمة بائع ورد وآخرين قتلوا صديقهم لجلسة 12 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة بائع ورد وآخرين قتلوا صديقهم لجلسة 12 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب، محاكمة 3 متهمين قتلوا صديقهم بسبب خلاف مالية في الطالبية، إلى جلسة 12 أبريل المقبل.



وأمر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إحالة إسلام فارس عواد، 22 عاما، حلاق، وشهرته حمص، يعيد عواد علي، 25 عاما، عتال، محمود مكرم، 17 عاما، بائع ورد،إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل صديقهم ؛ للاستيلاء على ممتلكاته في الجيزة.



وتبين أن المتهمان قتلا ناصر سليمان، عمدا مع سبق الإصرار لخلاف مالي قائم بينهما فأعدا لذلك سلاحين ناريين فأحرز الأول بندقية آلية، والثاني سلاح ناري غير مششخن، ونفذا مخططهما بأن استدرجه الثاني لحيث مسكنه وباغته بأن أتاه من خلفه مطلقا سلاح صوبه، والثاني يراقب له الطريق حتى لا يأتي أحد ويراه.



واقترنت تلك الجريمة بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، وبحوزتهما سلاحين أبيضين بدون ترخيص، وحاز المتهم الأول على بندقية نارية سريعة الطلقات، وعدة طلقات.



واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود حيث أكد محمد عنتر أحمد، مباحث من شرطة الجيزة، أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين رسما مخطط لقتل المجني عليه بأن استدرجوه لمكان سكنه ليتمكن الأول من قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري بندقية آلية والثاني سلاح ناري غير مششخن –فرد- وحين الوصول لمسرح الجريمة باغت المجني عليه بأن أتاه من خلفه وأطلق عدة أعيرة نارية أزهقت روحه ثم فر والمتهم الثاني بواسطة دراجة المجي عليه التي استولوا عليها وأضاف أن المتهم الثالث تواجد على مسرح الجريمة وأحرز سلاحا ناريا –بندقية آلية- وذخائر مما تستعمل في الواقعة، وبالتالي يكون شريكا.



وجاء في ملاحظات النيابة العامة أقر المتهم محمود مكرم عبد الباسط أنه والمجني عليه ناصر سليمان، والمتهمان اسلام فارس عواد، وشهرته حمص، وعيد عواد، وشهرته شطة تخصصا في ارتكاب جرائم السرقة فيكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا وعليه قد وقع خلف بين المجني عليه والمتهمان الاخران، وفي يوم الواقعة رافق المجني عليه والمتهمن طالبين منه توصيلهم لمسكنه بمركبه الدراجة البخارية وحين الوصول حيث يقطن الأخير حضر المتهم اسلام فارس على حين غره من خلف المجني عليه وأطلق عليه النيران قاصدا قتله، وهو لم يكن على علم بنيتهما حيث فروا هاربين عقب الواقعة تاركينه، وتم ضبطه هو بواسطة الاهالي وبحوزته خزينتين من السلاح الآلي.