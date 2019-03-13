مصر | مباحث الأموال العامة تضبط أخطر مزورين في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الأموال العامة تضبط أخطر مزورين في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، إلى أن كل من أشرف "ف. ح. خ"، 48 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم بولاق أبو العلا، بالقاهرة، و"سعيد. ر. م. م"، 32 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز العدوة، بالمنيا، السابق اتهامة قضايا ( 2015 مخدرات جنح السلوم ) المحكوم عليه الهارب في القضية رقم 2012 جنح بني مزار بالحبس سنة تبديد، يزاولان نشاطا إجراميا في مجال التزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

وتبين أنهما يتخذان من مكتب ملك المتهم الثاني كائن 35 شارع الثلاثيني الجديد دائرة قسم الطالبية مقرا لمقابلة عملائها من راغبي الحصول علي تلك الأختام والمحررات المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، واكلاشيهات منسوبة إلى العديد من الدول العربية ( الجمهورية العربية الليبية، الامارات المتحدة، قطر، السودان، النيجر، اسلام اباد ) وتزوير المحررات الرسمية المتمثلة في قرارات تعيين منسوب صدورها الي العديد من الوزارات والجهات الحكومية ووثائق الزواج المصرية والليبية والشهادات الصحية وتزوير التأشيرات المنسوبة لدولة ليبيا وبيعها لراغبي السفر للعمل بالخارج بدولة ليبيا مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المكتب المشار إليه وامكن ضبطهما وبتفتيش المكتب عثر علي 2 جهاز كمبيوتر، جهاز طباعة، خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي وزارة الخارجية مكتب تصديقات احمد عرابي، خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي وزارة القوي العاملة والهجرة الجنسية، خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للمعامل، خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي جامعة حلوان والسياحة والفنادق شئون الطلاب، خاتم شعا ر الجمهورية مقلد منسوب الي الهيئة القومية للتضامن مكتب المطرية بالقاهرة، القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية ببني غازي.

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وكما عثر على أكلاشية وزارة خارجية منسوب جمهورية مصر العربية مكتب التصديقات والخدمات، خاتم مقلد منسوب الي وزارة الداخلية فرع جوازات طرابلس قسم الإقامة، المجلس الوطني الانتقالي الليبي، 13 خاتم منسوب الي مصلحة الجوزات ليبيا دخول وخروج المنفذ البري، 7 خاتم منسوب الي جوازات منافذ دخول وخروج جمهورية مصر العربية. وتم ضبط 20 خاتما مقلدا بتأشيرات الدخول والخروج منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات الليبية، 30 خاتم ممقلد خاص بوزارة الداخلية منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات والهجرة الجنسية، 3 خاتم مقلد خاص بوزارة الشئون الاقتصادية الليبية منسوب صدورة الي المكتب التنفيذي، خاتم مقلد خاص بوزارة العدل بدولة ليبيا، 17 اكلاشية مقلد خاص بوزارة الخاجية والداخلية بدولة ليبيا، 3 اكلاشية منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات والجنسية وشئون الأجانب لليبي، اكلاشية منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات والجنسية تأشيرة الإقامة والعمل بدولة ليبيا، اكلاشية منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات والجنسية لليبيا خروج وعودة القنصلية للمواطنين، 63 جواز سفر مصري لراغبي السفر للعمل بالخارج، 300 تأشيرة مزورة دخول لدولة ليبيا تحمل بصمات اختام شعار الدولة مقلدة، 800 وثيقة سفر مؤقتة مزورة منسوب صدورها الي دولة ليبيا تحمل شعار الدولة المقلدة

عدد 50 قرار تعيين مزور منسوب الي وزارات ( الكهرباء – الصحة – البترول – الهيئة القومية للبريد )، 19 رخصة قيادة ثانية منسوب صدورها الي وزارة الداخلية بليبيا.