مصر | الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لـ"حانوتي" وآخرين لاتجارهم في الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لـ"حانوتي" وآخرين لاتجارهم في الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 متهمين بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في الهيروين بمنطفة مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، وعضوية المستشارين الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والدكتور شريف محمد حافظ، وسكرتارية محمد الغلبان، وأحمد عبدالله.

والمتهمين هم "سمير. م" 56 سنة، مالك حانوت، "خالد. ف" 53 سنة، سائق، و"ياسر. ال" 48 سنة، عامل.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من أحد المصادر يفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، والذي أقر بأنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المتهمين الثاني والثالث ورفقتهم المتوفى، حال تواجدهم لمسكن المتهم الأول لشراء جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي، حيث أنه يشتهر عنه الاتجار فى المواد المخدرة بمحيط مسكنه وإلا أنهم لم يتمكنا من ذلك لحدوق وفاة مرافقهم بالعقار محل الواقعة.